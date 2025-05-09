Застряли в лифте с младенцем: астанчанам понадобилась помощь спасателей

Как сообщили в МЧС, 9 мая в одном из торговых домов, расположенных по проспекту Туран в районе Нура, трое взрослых и один младенец оказались в ловушке пассажирского лифта.
Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС напоминает правила поведения на случай, если вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.