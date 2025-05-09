Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застряли в лифте с младенцем: астанчанам понадобилась помощь спасателей

В Астане спасатели пришли на помощь посетителям торгового дома, которые застряли в лифте, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в МЧС, 9 мая в одном из торговых домов, расположенных по проспекту Туран в районе Нура, трое взрослых и один младенец оказались в ловушке пассажирского лифта.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает правила поведения на случай, если вы застряли в лифте:

  • не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  • свяжитесь с диспетчером;
  • не нажимайте на все кнопки подряд;
  • не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
  • используйте все каналы связи с внешним миром.