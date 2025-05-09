Дачные участки горят в садоводстве «Восход» Братского района

Пожар произошел в садоводстве «Восход» Братского района сегодня, 9 мая. Огонь бушует на нескольких дачных участках. На месте работают 35 спасателей, а также задействованы 14 единиц спецтехники. Информация уточняется, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.