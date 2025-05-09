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В Пермском крае в реке нашли тело человека

На берег его вытащили спасатели.

Источник: Соцсети

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края из реки извлекли тело человека, сообщили в поисково-спасательной службе округа.

Спасатели рассказали, что вызов поступил вечером 8 мая: в Сылве вблизи села Каширина обнаружили тело человека. Сотрудники группы оперативного реагирования поисково-спасательной службы, прибывшие на место, вытащили тело из реки на берег.

В Кунгурской ПСС уточнили, что спасатели передали тело сотрудникам полиции. Редакция perm.aif.ru направила запрос в ГУ МВД Пермского края, чтобы уточнить, удалось ли уже установить личность погибшего.

В конце марта в Кунгурском округе нашли тело 24-летнего местного жителя, который пропал ещё в декабре — просто вышел покурить и бесследно исчез. Подробнее о поисках молодого человека и их трагическом окончании — в материале perm.aif.ru.