В Пермском крае в реке нашли тело человека

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края из реки извлекли тело человека, сообщили в поисково-спасательной службе округа.
Спасатели рассказали, что вызов поступил вечером 8 мая: в Сылве вблизи села Каширина обнаружили тело человека. Сотрудники группы оперативного реагирования поисково-спасательной службы, прибывшие на место, вытащили тело из реки на берег.
В Кунгурской ПСС уточнили, что спасатели передали тело сотрудникам полиции. Редакция perm.aif.ru направила запрос в ГУ МВД Пермского края, чтобы уточнить, удалось ли уже установить личность погибшего.
В конце марта в Кунгурском округе нашли тело 24-летнего местного жителя, который пропал ещё в декабре — просто вышел покурить и бесследно исчез. Подробнее о поисках молодого человека и их трагическом окончании — в материале perm.aif.ru.