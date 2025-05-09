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В Самарской области на территории «Самарской луки» снесут базу отдыха «Малыш»

В регионе собираются снести турбазу «Малыш».

В регионе собираются снести турбазу «Малыш». Иск об этом подала в суд областная прокуратура.

Как стало известно, организация функционировала без должных разрешений. Несмотря на это, на четырех гектарах земли возвели 43 летних домика.

База находится на территории национального парка «Самарская лука».

Сотрудники прокуратуры рассказали, что хозяева базы должны заплатить 726 тысяч рублей — эта сумма незаконной прибыли.

Напомним, что в Самаре в рамках празднования Дня Победы пройдут народные гуляния и праздничные мероприятия.

Самарские и губернские новости уже в телеграм-канале «МК в Самаре».