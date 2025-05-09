Бабахнуло громко: в Севастополе уничтожили авиабомбу

В Севастополе уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
«Спустя 80 лет после Победы в городе-герое на суше и в море находят боеприпасы. “Горячий сезон” приходится именно на майские дни, когда холода отступают, горожане начинают земляные и строительные работы, чаще бывают на природе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Один из смертоносных боеприпасов был обнаружен в районе Мекензиевых гор, а другой на сельхозугодиях в Балаклаве.
«Эхо» войны аккуратно погрузили на борт спецавтомобиля, отвезли на полигон и там взорвали. Бабахнуло громко: 50-килограммовая немецкая авиабомба SD-50 и 152-миллиметровый снаряд пролежали в земле восемь десятков лет, но сохранили свою губительную «начинку».
Севастопольские сотрудники МЧС России только в 2024 ликвидировали 2 967 взрывоопасных находок, а в этом году уже почти 300.