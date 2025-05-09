Бабахнуло громко: в Севастополе уничтожили авиабомбу

«Спустя 80 лет после Победы в городе-герое на суше и в море находят боеприпасы. “Горячий сезон” приходится именно на майские дни, когда холода отступают, горожане начинают земляные и строительные работы, чаще бывают на природе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.