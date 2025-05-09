Сутки в Новосибирске ищут нарядного 71-летнего пенсионера

Новосибирское бюро находок сообщает о пропаже Ёлгина Владимира Ивановича, семидесяти одного года, проживающего в Октябрьском районе Новосибирска. Его местонахождение остается неизвестным с 8 мая 2025 года.
Описание: рост около 165 см, телосложение среднее, волосы седые, цвет глаз — голубой.
Был одет в белую рубашку, темные брюки и черные туфли.
Просьба ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Ивановича или видел его после 8 мая 2025 года, связаться по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.