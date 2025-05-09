Сутки в Новосибирске ищут нарядного 71-летнего пенсионера

Просьба ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Ивановича или видел его после 8 мая 2025 года, связаться по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.