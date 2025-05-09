В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного

«Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них, предположительно, напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Ингодинского участка КГСАУ Забайкаллесхоз Алексей Куйдин.