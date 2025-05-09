В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного

Отмечается, что группа лесных пожарных обследовала территорию Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар.
«Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них, предположительно, напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Ингодинского участка КГСАУ Забайкаллесхоз Алексей Куйдин.
На данный момент ведутся поиски второго лесного пожарного, который в момент трагедии находился вместе с погибшим, организована поисковая группа в составе сотрудников правоохранительных органов, регионального МЧС, медицинских работников, сотрудников Охотуправления, информирует минприроды.