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В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Один лесной пожарный погиб, предположительно, от нападения медведя в Забайкалье, второго человека ищут, сообщает минприроды региона в своём Тelegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что группа лесных пожарных обследовала территорию Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар.

«Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них, предположительно, напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Ингодинского участка КГСАУ Забайкаллесхоз Алексей Куйдин.

На данный момент ведутся поиски второго лесного пожарного, который в момент трагедии находился вместе с погибшим, организована поисковая группа в составе сотрудников правоохранительных органов, регионального МЧС, медицинских работников, сотрудников Охотуправления, информирует минприроды.