В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа

По данным пресс-службы, в ночь на 9 мая в Самарканде в многоэтажном доме на улице Спитамен произошел взрыв газовоздушной смеси, который разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение.
«В результате проведенных спасательных работ из-под завалов извлечены тела шести погибших», — говорится в сообщении, размещенном ведомством.
На месте происшествия работает оперативный штаб с участием представителей МЧС и других экстренных служб. К ликвидации последствий привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники.
По факту инцидента начато предварительное расследование, добавили в управлении.