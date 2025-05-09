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В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа

ТАШКЕНТ, 9 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде, сообщает в Telegram-канале пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.

Источник: Reuters

По данным пресс-службы, в ночь на 9 мая в Самарканде в многоэтажном доме на улице Спитамен произошел взрыв газовоздушной смеси, который разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение.

«В результате проведенных спасательных работ из-под завалов извлечены тела шести погибших», — говорится в сообщении, размещенном ведомством.

На месте происшествия работает оперативный штаб с участием представителей МЧС и других экстренных служб. К ликвидации последствий привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники.

По факту инцидента начато предварительное расследование, добавили в управлении.