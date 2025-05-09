Под Воронежем при взрыве пострадали несколько человек

В Острогожском районе из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом пострадали несколько человек. Об этом сообщили в правительстве региона днем 9 мая. Точное количество раненых пока не сообщается.
По предварительным данным, погибших, а также разрушений и угрозы населению нет.
На месте работают оперативные службы.
28 апреля в Острогожском районе взрывотехники устраняли последствия одной из украинских атак. Чтобы обеспечить безопасность жителей села Болдыревка, их временно переместили в дом культуры одного из соседних сел. Люди вернулись обратно на следующий день — после окончания работ.