Под Воронежем при взрыве пострадали несколько человек

28 апреля в Острогожском районе взрывотехники устраняли последствия одной из украинских атак. Чтобы обеспечить безопасность жителей села Болдыревка, их временно переместили в дом культуры одного из соседних сел. Люди вернулись обратно на следующий день — после окончания работ.