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Под Воронежем при взрыве пострадали несколько человек

ЧП случилось из-за неосторожного обращения с опасным предметом.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом пострадали несколько человек. Об этом сообщили в правительстве региона днем 9 мая. Точное количество раненых пока не сообщается.

По предварительным данным, погибших, а также разрушений и угрозы населению нет.

На месте работают оперативные службы.

28 апреля в Острогожском районе взрывотехники устраняли последствия одной из украинских атак. Чтобы обеспечить безопасность жителей села Болдыревка, их временно переместили в дом культуры одного из соседних сел. Люди вернулись обратно на следующий день — после окончания работ.