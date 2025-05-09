Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП с двумя «Ладами» в Самарской области

Днем в пятницу, 9 мая 2025 года, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. На улице Советской в селе Чубовка столкнулись две отечественные легковушки. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
«Произошло столкновение автомобилей “Лада Веста” и “Лада Ларгус”. Пострадали четыре человека. Троих взрослых госпитализировали в больницу № 2 им. Семашко, 14-летнего подростка — в больницу им. Середавина в Самаре», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
На месте происшествия работали представители ПСЧ № 136 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Они провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали транспортные средства. Обстоятельства и предполагаемый виновник ДТП пока неизвестны. Сейчас детали произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.