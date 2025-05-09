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Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП с двумя «Ладами» в Самарской области

В Кинельском районе 9 мая столкнулись «Веста» и «Ларгус», госпитализированы четыре человека.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Днем в пятницу, 9 мая 2025 года, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. На улице Советской в селе Чубовка столкнулись две отечественные легковушки. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

«Произошло столкновение автомобилей “Лада Веста” и “Лада Ларгус”. Пострадали четыре человека. Троих взрослых госпитализировали в больницу № 2 им. Семашко, 14-летнего подростка — в больницу им. Середавина в Самаре», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

На месте происшествия работали представители ПСЧ № 136 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Они провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали транспортные средства. Обстоятельства и предполагаемый виновник ДТП пока неизвестны. Сейчас детали произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.