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В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Двое мужчин в Великобритании были признаны в суде виновными в спиле дерева Робин Гуда, одного из самых известных деревьев страны, сообщил телеканал Sky News.

Источник: © РИА Новости

«Двое мужчин были признаны виновными в спиле известного платана, который простоял более 150 лет», — говорится в сообщении телеканала.

Проходящие по этому делу 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс отрицали все обвинения, однако присяжные вынесли им обвинительный приговор, передаёт Sky News.

Распил дерева нанес ущерб более чем в 620 тысяч фунтов стерлингов, еще в свыше тысячу фунтов следствие оценило повреждения, нанесенные находящемуся рядом валу Адриана. Вал представляет собой построенное римлянами оборонительное сооружение, оно включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и пострадало при падении спиленного платана.

Как отмечает газета Daily Mail, преступникам может грозить до 10 лет тюрьмы.

В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что «дерево Робин Гуда» было спилено неизвестными. Правоохранители начали расследование предполагаемого «умышленного акта вандализма» и сообщили позднее о задержании нескольких человек.

Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание «Дерево года» в Англии.

В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.