В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда

«Двое мужчин были признаны виновными в спиле известного платана, который простоял более 150 лет», — говорится в сообщении телеканала.
Проходящие по этому делу 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс отрицали все обвинения, однако присяжные вынесли им обвинительный приговор, передаёт Sky News.
Распил дерева нанес ущерб более чем в 620 тысяч фунтов стерлингов, еще в свыше тысячу фунтов следствие оценило повреждения, нанесенные находящемуся рядом валу Адриана. Вал представляет собой построенное римлянами оборонительное сооружение, оно включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и пострадало при падении спиленного платана.
Как отмечает газета Daily Mail, преступникам может грозить до 10 лет тюрьмы.
В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что «дерево Робин Гуда» было спилено неизвестными. Правоохранители начали расследование предполагаемого «умышленного акта вандализма» и сообщили позднее о задержании нескольких человек.
Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание «Дерево года» в Англии.
В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.