В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда

В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.