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В Братском районе потушили пожар в садоводстве «Восход»

Огонь удалось взять под контроль на площади 800 квадратов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезные пожар разгорелся в садоводстве Братского районе. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, специалисты борются с огнем в СНТ «Восход».

— На месте работают 35 огнеборцев и 14 единиц техники ведомства, — поделились в ведомстве.

Пламя охватило несколько дачных участков. Благодаря слаженной работе пожарных, его удалось взять под контроль на площади 800 квадратных метров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе в Забайкалье пламя тоже охватило дачные участки одного из садоводств. Над тушением работали почти 100 пожарных.