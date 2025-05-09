В Братском районе потушили пожар в садоводстве «Восход»

Серьезные пожар разгорелся в садоводстве Братского районе. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, специалисты борются с огнем в СНТ «Восход».
— На месте работают 35 огнеборцев и 14 единиц техники ведомства, — поделились в ведомстве.
Пламя охватило несколько дачных участков. Благодаря слаженной работе пожарных, его удалось взять под контроль на площади 800 квадратных метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе в Забайкалье пламя тоже охватило дачные участки одного из садоводств. Над тушением работали почти 100 пожарных.