Туристка упала в реку с сап-борда во время экскурсии 9 мая в Петербурге

Вместе с праздником Великой Победы в Петербурге утром 9 мая прошли экскурсии на сапах по рекам и каналам. Безобидное развлечение закончилось не так весело, как планировалось, для одной из туристок. Девушка из Московской области не удержалась на доске во время водной экскурсии по реке Мойке. Она упала в воду и никак не могла самостоятельно взобраться на сап.