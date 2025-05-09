Туристка упала в реку с сап-борда во время экскурсии 9 мая в Петербурге

Вместе с праздником Великой Победы в Петербурге утром 9 мая прошли экскурсии на сапах по рекам и каналам. Безобидное развлечение закончилось не так весело, как планировалось, для одной из туристок. Девушка из Московской области не удержалась на доске во время водной экскурсии по реке Мойке. Она упала в воду и никак не могла самостоятельно взобраться на сап.
— В середине маршрута я рухнула в воду. Она была очень холодная и сама бы я не справилась, — поделились словами женщины в пресс-службе Росгвардии Петербурга.
К счастью, на помощь туристке пришли сотрудники ОМОН «Балтика» (на транспорте. — Прим.ред.) Росгвардии, которые патрулировали территорию. Они быстро достали женщину из реки, доставили на берег к машине и даже выдали запасной комплект одежды. Жительница Подмосковья поблагодарила сотрудников Росгвардии не только за спасение, но и за их аккуратность и вежливость.