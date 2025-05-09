Перестрелка произошла во время свадьбы в Талгарском районе

«По данному факту полицией зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование. В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.