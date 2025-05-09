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Перестрелка произошла во время свадьбы в Талгарском районе

Алматы. 9 мая. КазТАГ — Перестрелка произошла во время свадьбы в Талгарском районе Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«По данному факту полицией зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование. В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

По данным Telegram-канала EGOV.PRESS, инцидент произошел во время свадьбы в Талгарском районе Алматинской области.