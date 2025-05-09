Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте

Водителю «Лады» 19 лет. Он житель Екатеринбурга и впервые сел за руль год назад. По результатам медосвидетельствования, он был трезв. «Фордом» управляла 41-летняя женщина из Екатеринбурга. Ее стаж — 10 лет. Ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Она тоже была трезва. По факту случившегося полиция проводит проверку.