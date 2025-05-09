Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте

В Екатеринбурге 9 мая у Сибирского тракта произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Все случилось в 15.00 рядом с домом на улице Шолохова, 2. Водитель «Лады», двигавшийся со стороны Компрессорного микрорайона допустил занос и столкнулся с «Фордом», ехавшим по встречной полосе.
— В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Форд», женщина 1983 года рождения, водитель автомашины «Лада», 19-летний молодой человек и два пассажира автомашины «Лада», 16 и 17- летние девочки, — сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. — Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.
Водителю «Лады» 19 лет. Он житель Екатеринбурга и впервые сел за руль год назад. По результатам медосвидетельствования, он был трезв. «Фордом» управляла 41-летняя женщина из Екатеринбурга. Ее стаж — 10 лет. Ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Она тоже была трезва. По факту случившегося полиция проводит проверку.