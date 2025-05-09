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Отлетела на несколько метров: 9 мая водитель «Ауди» насмерть сбил женщину на зебре

В Челябинске водитель «Ауди» насмерть сбил женщину на зебре.

Вечером 9 мая 28-летий водитель «Ауди» насмерть сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Все произошло на перекрестке улиц Чичерина и 40-летия Победы, неподалеку от ТК «Елки».

На записи с камер «Интерсвязи» видно, как иномарка свернула на большой скорости, оставляя следы на мокром асфальте, и даже не притормозила на перекрестке. Женщина отлетела на несколько метров.

— На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Радий Ганиев, — сообщили в отделе пропаганды городского ГАИ. — Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа районного отдела полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.