Отлетела на несколько метров: 9 мая водитель «Ауди» насмерть сбил женщину на зебре

Вечером 9 мая 28-летий водитель «Ауди» насмерть сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Все произошло на перекрестке улиц Чичерина и 40-летия Победы, неподалеку от ТК «Елки».
На записи с камер «Интерсвязи» видно, как иномарка свернула на большой скорости, оставляя следы на мокром асфальте, и даже не притормозила на перекрестке. Женщина отлетела на несколько метров.
— На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Радий Ганиев, — сообщили в отделе пропаганды городского ГАИ. — Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа районного отдела полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.