Группа мужчин устроила перестрелку в Алматинской области

Сведения о перестрелке в Талгарском районе появились в мессенджерах и социальных сетях. Указывалось, что все случилось в четверг, 8 мая.
Департамент полиции региона прокомментировал нашей редакции произошедшее.
Пресс-служба ведомства пояснила, что по этому факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование.
В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия.
Отмечается, что правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств инцидента.
Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.