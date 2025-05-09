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Группа мужчин устроила перестрелку в Алматинской области

Стрельба произошла в Алматинской области, полиция установила всех участников инцидента, передает Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Сведения о перестрелке в Талгарском районе появились в мессенджерах и социальных сетях. Указывалось, что все случилось в четверг, 8 мая.

Департамент полиции региона прокомментировал нашей редакции произошедшее.

Пресс-служба ведомства пояснила, что по этому факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование.

В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся разыскные мероприятия.

сообщили в полиции

Отмечается, что правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств инцидента.

Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

добавили в департаменте