В Туркестане полицейские спасли водителя из загоревшегося автомобиля

В связи с происшествием представители полиции обратились к гражданам с напоминанием: регулярная проверка технического состояния авто и наличие исправного огнетушителя в салоне — это не формальность, а необходимая мера безопасности. Особенно актуально это в жаркий сезон, когда риск возгораний возрастает.