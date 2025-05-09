В Туркестане полицейские спасли водителя из загоревшегося автомобиля

Инцидент произошёл днём на перекрёстке улицы Таукехана. Автомобиль марки Nexia, остановившийся на светофоре, внезапно загорелся — пламя вырвалось из-под капота. Ситуация могла обернуться серьёзной трагедией, если бы не быстрая реакция сотрудников патрульной полиции.
Инспекторы Жандос Сапарбеков и Сауат Икрамхан, дежурившие неподалёку, немедленно прибыли на место. Используя огнетушители из служебных автомобилей, они оперативно приступили к тушению. Благодаря их профессионализму пожар был быстро локализован и полностью потушен.
Пострадавших в результате происшествия нет. Водитель успел покинуть салон машины, а другие участники движения не пострадали. Машина получила частичные повреждения, но полного возгорания удалось избежать.
Очевидцы сняли происходящее на видео, кадры которого быстро разошлись по социальным сетям и вызвали волну благодарности в адрес полицейских за их мужественные действия.
В связи с происшествием представители полиции обратились к гражданам с напоминанием: регулярная проверка технического состояния авто и наличие исправного огнетушителя в салоне — это не формальность, а необходимая мера безопасности. Особенно актуально это в жаркий сезон, когда риск возгораний возрастает.