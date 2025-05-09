В Волгодонске мужчина погиб при пожаре в квартире

В Волгодонске 64-летний мужчина погиб при пожаре в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пожар произошел на Ленина, 77. Вызов поступил в 16:48, в 18:05 пламя потушили на двух квадратных метрах. На месте обнаружили погибшего. Тушение вели 12 человек, задействовали три единицы техники, — рассказали в МЧС.
Причину случившегося сейчас выясняют.
Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем. Напомним, накануне на улице Бетонной в Волгодонске после возгорания из-за неосторожного курения погиб 23-летний мужчина.
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