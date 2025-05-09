В Волгодонске мужчина погиб при пожаре в квартире

— Пожар произошел на Ленина, 77. Вызов поступил в 16:48, в 18:05 пламя потушили на двух квадратных метрах. На месте обнаружили погибшего. Тушение вели 12 человек, задействовали три единицы техники, — рассказали в МЧС.