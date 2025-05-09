ВСУ больше 5 000 раз нарушили перемирие, удар по зданию правительства: главное об СВО за 9 мая

Минобороны сообщило о 1455 обстрелах и 3502 ударах БПЛА ВСУ.
Минобороны РФ сообщило о более пяти тысячах нарушениях перемирия со стороны ВСУ. В результате атаки украинского БПЛА на здание правительства в Белгородской области два человека пострадали. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал возможное соглашение о 30-дневном перемирии на выходных, а ЕС выделил миллиард евро на оборонную промышленность Украины. Главное об СВО к 9 мая — в материале URA.RU.
Минобороны обвинило ВСУ в 5026 нарушениях режима прекращения огня.
Минобороны РФ заявило, что ВСУ нарушили перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы, более чем пять тысяч раз. В своем отчете ведомство сообщило о 1455 обстрелах и 3502 ударах беспилотниками. В дополнение к этому, было зафиксировано четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Удар по зданию правительства Белгородской области.
ВСУ осуществили атаку на здание правительства Белгородской области, использовав беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадали два человека. Один из них, сотрудник Росгвардии, получил слепое осколочное ранение и был госпитализирован. Заместитель губернатора, находившийся рядом с местом происшествия, также получил травмы, включая сотрясение мозга.
Возможность 30-дневного перемирия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился новостями о возможном соглашении о прекращении огня на Украине. Он выразил надежду, что в ближайшие выходные будет достигнуто соглашение, которое может привести к 30-дневному перемирию. Мерц подчеркнул, что после трехдневного прекращения огня, объявленного Россией, есть высокая вероятность его продления, что могло бы открыть двери для мирных переговоров.
Евросоюз выделяет миллиард евро на украинскую оборонную промышленность.
В ходе своего визита в Киев, глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о выделении одного миллиарда евро на развитие оборонной промышленности Украины. Эта финансовая поддержка направлена на то, чтобы усилить потенциал украинской армии и улучшить условия для ее функционирования в условиях текущих конфликтов.
Россия утверждает о соблюдении режима прекращения огня.
По заявлениям Минобороны РФ, российские войска продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, установленный в честь 80-летия Победы. Как было сказано в официальном сообщении, военные сохраняют занятые рубежи, действуя в соответствии с гуманитарными принципами. Ведомство также дало понять, что в случае дальнейших нарушений со стороны украинских военнослужащих, Россия будет реагировать адекватно и зеркально.