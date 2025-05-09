ВСУ больше 5 000 раз нарушили перемирие, удар по зданию правительства: главное об СВО за 9 мая

Минобороны РФ заявило, что ВСУ нарушили перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы, более чем пять тысяч раз. В своем отчете ведомство сообщило о 1455 обстрелах и 3502 ударах беспилотниками. В дополнение к этому, было зафиксировано четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.