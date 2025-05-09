В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

В США прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина.
Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию, который намечен на май. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга с журналистами.
«Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — сообщила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов. В ходе брифинга она также опровергла появившиеся в СМИ предположения о возможных переговорах между лидерами США и России в рамках поездки в Саудовскую Аравию.
Пресс-секретарь заявила, что в ранее состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудили инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Левитт отметила, что данный план перемирия был предложен президентом, и подчеркнула, что европейские страны его поддержали. Она выразила надежду, что обе стороны согласятся на соответствующие условия в течение следующей недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, и у российской стороны остается возможность доносить свою точку зрения по вопросу Украины до США. Песков также выразил надежду, что администрация американского президента осознает значимость украинского конфликта для России.