В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь заявила, что в ранее состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудили инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Левитт отметила, что данный план перемирия был предложен президентом, и подчеркнула, что европейские страны его поддержали. Она выразила надежду, что обе стороны согласятся на соответствующие условия в течение следующей недели.