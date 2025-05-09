Хинштейн: умер мужчина, раненный при обстреле ВСУ села под Курском

Мужчина, получивший ранения при обстреле ВСУ села в Глушковском районе Курской области, умер. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Раненный при обстреле мужчина из Глушковского района умер. Врачам не удалось его спасти, ранения были слишком тяжелыми», — уточнил он.
Также Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибшего.
Ранее Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области сбитые воздушные цели повредили здание полиции. Врио главы региона сообщил также о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ одного из поселков.