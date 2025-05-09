В Белом доме прокомментировали информацию о возможном 30-дневном перемирии на Украине

«Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что стороны придут к согласию», — сказала Ливитт.