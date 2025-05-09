Иностранные гости критиковали внешнеполитический курс Евросоюза, подчеркивали, что Брюссель выбрал тупиковый путь в отношении России — ядерной державы, которую не получится победить на поле боя. Александр фон Бисмарк резонно ссылался на взвешенную политику своего предка. Тот, будучи канцлером Второго рейха, приложил немало усилий, чтобы не нажить себе в лице Российской империи врага и не получить войну на два фронта. Он посетовал, что современные европейские лидеры утратили мудрость и отказываются учиться у мастодонта немецкой дипломатии XIX века, призывавшего германскую военную и политическую элиту избегать прямого вооруженного конфликта с Москвой. Отказ от этого принципа, напомним, дважды в истории ставил Берлин на грань катастрофы.