Евродепутаты приехали в Россию налаживать диалог.
В Евросоюзе хотят подключить дипломатию для преодоления конфронтации с Россией. Группа депутатов Европарламента приехала в Москву в День Победы в Великой Отечественной войне, чтобы положить начало конструктивному диалогу ЕС и РФ. Парламентарии дали расширенное интервью российским СМИ на площадке АНО «Диалог».
В состав делегации из Евросоюза вошли политик и общественный деятель Александр фон Бисмарк — потомок знаменитого канцлера и основателя Германской империи Отто фон Бисмарка, депутаты ЕП Михаэль фон Шуленбург и Любош Блага. Депутаты Европарламента посетили Могилу Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве. Почтив память советских воинов, которые освободили Европу от нацистской оккупации, делегаты пообщались с российским журналистами.
Европейские политики забыли заветы Бисмарка о нейтралитете в отношении России, заявили депутаты ЕПФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Иностранные гости критиковали внешнеполитический курс Евросоюза, подчеркивали, что Брюссель выбрал тупиковый путь в отношении России — ядерной державы, которую не получится победить на поле боя. Александр фон Бисмарк резонно ссылался на взвешенную политику своего предка. Тот, будучи канцлером Второго рейха, приложил немало усилий, чтобы не нажить себе в лице Российской империи врага и не получить войну на два фронта. Он посетовал, что современные европейские лидеры утратили мудрость и отказываются учиться у мастодонта немецкой дипломатии XIX века, призывавшего германскую военную и политическую элиту избегать прямого вооруженного конфликта с Москвой. Отказ от этого принципа, напомним, дважды в истории ставил Берлин на грань катастрофы.
«Отто фон Бисмарк говорил много хороших вещей о России. И в нашей семье мы знаем все об этом. Он написал нам: “Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке”, — вспоминает потомок канцлера.
На встрече с Европарламентариями в Москве были представители ведущих российских СМИФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
«Визит в Москву нужен был не только для налаживания диалога между конфликтующими сторонами, но и для того, чтобы донести собственным избирателям — война с Россией плохо кончится для европейцев», — сказал евродепутат Любош Блага.
Стремление небольшой когорты европейских политиков наладить диалог и способствовать прекращению конфронтации можно только приветствовать. К тому же, как отметили организаторы пресс-конференции, поездка в Россию — достаточно смелый шаг со стороны евродепутатов, учитывая, что таких деятелей в Европе потом подвергают остракизму: обвинение в пророссийских взглядах нередко стоит человеку политической карьеры в странах ЕС.
Приезд делегации из ЕС — это попытка реанимировать европейскую дипломатию в отношении России, несмотря на громкие заявления руководства ЕС. Визит может стать началом контактов как на парламентском, так и на межгосударственном уровне, поможет возобновить диалог с ЕС, чтобы достичь взаимопонимания по украинскому конфликту.
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Участники пресс-конференции уделили внимание теме борьбы с искажением информации в медиапространстве. Так, Тимофей Ви, эксперт Global Fact-сhecking Network (GFCN) и руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» подчеркнул, что сегодня многие события мировой истории подвергаются искажению и вызывают непримиримые столкновения мнений на мировой арене.
«Мы считаем очень важным объединение усилий самых разных представителей международного сообщества в борьбе с недостоверной и провокационной информацией. Только через диалог, уважение и стремления находить дипломатические решения конфликтов возможно достижение долгосрочных результатов мира и процветания», — резюмировал он.