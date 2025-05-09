Зеленский ввел санкции против компаний, зарегистрированных в РФ

Ранее Международная группа экспертов во главе с украинским чиновником Андреем Ермаком и американским профессором Майклом Макфолом предложила новый пакет антироссийских санкций. Этот план под названием «План действий 4.0» ужесточает экономические ограничения против России. Санкции вводятся на 10 лет и включают заморозку денежных средств, запрет на совместные проекты в науке и культуре, а также отмену всех украинских наград у попавших в список лиц.