В Германии неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии

«Неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые 6 мая были возложены к памятной плите», — передает ТАСС слова посольства. Они добавили, что инцидент произошел после траурных мероприятий 6 мая, посвященных памяти погибших красноармейцев. В церемонии участвовали российские и белорусские дипломаты, а также местные жители.