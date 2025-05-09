В Германии неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии

Дахау был первый концлагерь, созданный на территории нацистской Германии.
В Германии неизвестные лица повредили венки, возложенные Россией и Белоруссией к мемориальной плите на территории бывшего концлагеря Дахау. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.
«Неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые 6 мая были возложены к памятной плите», — передает ТАСС слова посольства. Они добавили, что инцидент произошел после траурных мероприятий 6 мая, посвященных памяти погибших красноармейцев. В церемонии участвовали российские и белорусские дипломаты, а также местные жители.
Мемориальные мероприятия прошли на месте бывшего стрельбища СС, где в 1944 году погибли 92 советских военнопленных, участников подпольного сопротивления. Посольство России в Германии осудило осквернение венков и призвало к уважению исторической памяти.
Дахау стал первым нацистским концлагерем, начавшим работу в марте 1933 года недалеко от Мюнхена. За годы войны здесь погибли десятки тысяч узников, включая советских граждан, а освобождение пленников прошло в апреле 1945 года.
В западноевропейских странах систематически оскверняют и разрушают мемориалы советским воинам, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова. В ближайшее время будет опубликован доклад, подробно описывающий масштабы и формы этого вандализма, включая случаи эксгумаций и уничижительного отношения к памятникам.