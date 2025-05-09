В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

В Грузии продолжаются массовые протестные акции с призывом к проведению новых выборов в парламент. Волна недовольства началась после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который ранее объявил о решении отложить начало переговорного процесса о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен участников. Накануне Кобахидзе избран на пост председателя правящей партии. Ранее он занимал пост председателя партии «Грузинская мечта».