В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

Собрание на площади Европы проходит в мирной обстановке.
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по главным проспектам Тбилиси, после чего собрались на площади Европы. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
Марш стартовал из различных районов города и был организован в честь Дня Европы. Мероприятие на площади Европы проходит спокойно, территорию патрулируют сотрудники полиции. Участники акции вновь выдвигают требования о проведении досрочных парламентских выборов, а также освобождении граждан, задержанных во время предыдущих протестов, передает РИА Новости со ссылкой на своего журналиста.
В Грузии продолжаются массовые протестные акции с призывом к проведению новых выборов в парламент. Волна недовольства началась после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который ранее объявил о решении отложить начало переговорного процесса о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен участников. Накануне Кобахидзе избран на пост председателя правящей партии. Ранее он занимал пост председателя партии «Грузинская мечта».