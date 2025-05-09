Reuters: США и европейцы готовят предложение России о 30-дневном перемирии

«Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о прекращении огня на 30 дней на Украине, в случае отказа от которого они совместно введут новые санкции против России», — передает агентство слова источника. Отмечается, что пока документ не получил окончательного одобрения и работа над ним будет продолжаться в ближайшие дни, в том числе на предстоящей встрече представителей стран-участниц в Киеве.