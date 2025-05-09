Трамп завидует, Европа опасается: как на Западе отреагировали на Парад Победы в Москве

Военный парад состоялся с участием китайских военных, что символизировало дружеские отношения между Россией и Китаем, пишет агентство Bloomberg. Владимир Путин объявил о намерениях Москвы достичь стратегических целей на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении огня для проведения мирных переговоров, к чему президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность. Путин принял решение объявить о трехдневном перемирии в честь праздника.