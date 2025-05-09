Кремль ответил на слова о продлении перемирия в ближайшие дни

Песков напомнил, что когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа поднимала вопрос о перемирии, российский лидер Владимир Путин выразил согласие рассмотреть данную инициативу, передает ТАСС. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, президент России указал на наличие большого количества нюансов, которые необходимо прояснить до начала содержательных переговоров по этому вопросу.