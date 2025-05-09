Песков: атака в Белгороде показала, как Киев соблюдает перемирие

Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.
Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня.
«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — заявил представитель Кремля журналистам. Информацию передает РИА Новости.
Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются.
Утром 9 мая здание правительства Белгородской области подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали двое человек: сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение бедра без проникновения, а также заместитель губернатора Александр Лоренц.
По словам главы региона, в момент взрыва Лоренц находился рядом с административным зданием. В результате он получил сотрясение головного мозга и акустическую травму. После участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню пострадавший был осмотрен врачами областной клинической больницы. Дальнейшее лечение заместитель губернатора будет проходить амбулаторно, напоминает RT.