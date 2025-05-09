Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: атака в Белгороде показала, как Киев соблюдает перемирие

Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — заявил представитель Кремля журналистам. Информацию передает РИА Новости.

Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются.

Утром 9 мая здание правительства Белгородской области подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали двое человек: сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение бедра без проникновения, а также заместитель губернатора Александр Лоренц.

По словам главы региона, в момент взрыва Лоренц находился рядом с административным зданием. В результате он получил сотрясение головного мозга и акустическую травму. После участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню пострадавший был осмотрен врачами областной клинической больницы. Дальнейшее лечение заместитель губернатора будет проходить амбулаторно, напоминает RT.