Песков: атака в Белгороде показала, как Киев соблюдает перемирие

Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются.