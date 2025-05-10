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Глава МИД Турции заявил о попытке покушения на него

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что несколько лет назад пережил попытку отравления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 24TV, подчеркнув, что инцидент произошел в период, когда он возглавлял Национальную разведывательную организацию (MIT).

Результаты анализов показали, что Фидана пытались отравить мышьяком.

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что несколько лет назад пережил попытку отравления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 24TV, подчеркнув, что инцидент произошел в период, когда он возглавлял Национальную разведывательную организацию (MIT).

«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть… Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4−5 лет назад», — заявил Фидан в эфире 24TV. Он отметил, что подробности покушения раскрывать не будет, а также добавил: «Враги не только внутри, но и за пределами».

Во время интервью Фидан подчеркнул, что угрозы в адрес высокопоставленных турецких чиновников исходят не только изнутри страны, но и со стороны внешних сил. Также министр не стал уточнять, кто может стоять за попыткой его отравления и какие меры были предприняты после инцидента.

15 мая прошлого года после выездного заседания правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено вооруженное нападение. Огонь по нему открыл местный писатель, которого впоследствии задержали правоохранительные органы. URA.RU приводит все, что известно об инциденте в своем материале.