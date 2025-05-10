Глава МИД Турции заявил о попытке покушения на него

«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть… Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4−5 лет назад», — заявил Фидан в эфире 24TV. Он отметил, что подробности покушения раскрывать не будет, а также добавил: «Враги не только внутри, но и за пределами».