Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы»

«Лидеры ЕС (фон дер Ляйен и Кошта в компании Фридена — прим. URA.RU), находившиеся в Люксембурге с визитом, вышли из резиденции премьера герцогства и оказались практически лицом к лицу с горожанами, которые отмечали 9 Мая у здания парламента. После короткого замешательства и вопросительных взглядов на премьер-министра Люксембурга руководители ЕС предпочли вместе с охраной ретироваться, сделав вид, что не поняли происходящего» — передает с места события ТАСС.