Пакистан заявил о неизбежности полномасштабной войны с Индией

Пакистан обязан отвечать на удары, пишут авторы News Guru.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о невозможности избежать полномасштабной войны с Индией в свете последних действий Нью-Дели. Об этом сообщает издание News Guru, проанализировавшее перспективы эскалации конфликта между двумя странами в контексте продолжающихся обменов ударами.
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«Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей и обломков мечетей и домов, пораженных индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки», — говорится в тексте статьи. Указывается также, что Пакистан обязан отвечать на удары Индии с точки зрения общественного мнения и репутации, а вероятность того, что его ответные действия будут щадящими, крайне мала.
В материале отмечается, что обе стороны оказались в ситуации, когда вынуждены отвечать друг другу на удары. Это создает высокий риск перерастания локальных столкновений в полномасштабную войну.
Ранее конфликт между странами обострился после того, как Индия начала военную операцию под названием «Синдур» на территории Пакистана. В Министерстве обороны Индии сообщили о нанесении ракетных ударов по лагерям террористов, что вызвало ответные действия со стороны пакистанской армии и усугубило напряженность в регионе. Россию беспокоит ситуация на границе Индии и Пакистана, заявили в Кремле.