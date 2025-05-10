Пакистан заявил о неизбежности полномасштабной войны с Индией

«Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей и обломков мечетей и домов, пораженных индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки», — говорится в тексте статьи. Указывается также, что Пакистан обязан отвечать на удары Индии с точки зрения общественного мнения и репутации, а вероятность того, что его ответные действия будут щадящими, крайне мала.