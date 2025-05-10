Reuters: в индийском городе Армитсар прогремели четыре взрыва

Взрывы произошли в индийском штате Пенджаб, информирует Reuters.
По данным агентства, взрывы прогремели в городе Амритсар. О них рассказали очевидцы.
«Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Штат Пенджаб разделяет границу протяжённостью свыше 500 километров с Пакистаном.
Напомним, Индия и Пакистан конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за теракта в индийской Пахалгаме.
Ранее сообщалось, что власти Индии объявили о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном. Речь идёт о добровольческих и резервных формированиях.