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Reuters: в индийском городе Армитсар прогремели четыре взрыва

Город находится в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в индийском штате Пенджаб, информирует Reuters.

По данным агентства, взрывы прогремели в городе Амритсар. О них рассказали очевидцы.

«Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Штат Пенджаб разделяет границу протяжённостью свыше 500 километров с Пакистаном.

Напомним, Индия и Пакистан конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за теракта в индийской Пахалгаме.

Ранее сообщалось, что власти Индии объявили о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном. Речь идёт о добровольческих и резервных формированиях.