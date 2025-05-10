В ОАЭ отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

День Победы 9 мая отметили во многих странах мира — от Китая до Германии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана и Израиля. В честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны по всему миру прошли памятные мероприятия, посвященные героям и жертвам войны. В ряде городов прошли выставки, показы документальных фильмов и лекции о событиях тех лет. Власти и общественные организации подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, пишет RT.