Правительство Венгрии заявило о готовности защититься от нападок Украины

«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии “Тиса” и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач. Он также подчеркнул, что действия Киева воспринимаются как попытка давления на Венгрию.