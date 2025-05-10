Правительство Венгрии заявило о готовности защититься от нападок Украины

Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов.
Правительство Венгрии намерено защищать страну от обвинений Киева в нарушении суверенитета и предполагаемом шпионаже на территории Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своей публикации в социальной сети X, комментируя обвинения украинских властей в адрес Будапешта.
«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии “Тиса” и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач. Он также подчеркнул, что действия Киева воспринимаются как попытка давления на Венгрию.
По словам Ковача, Украина таким образом мстит Венгрии за ее отказ поставлять вооружения киевскому режиму и за сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в конфликт на Украине. Представитель правительства добавил, что Будапешт намерен и впредь придерживаться своей суверенной политики, несмотря на внешние попытки повлиять на ее решение.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в своем telegram-канале, что Киев принял решение выдворить двух венгерских дипломатов. Согласно заявлению, представители Венгрии обязаны покинуть территорию Украины в течение 48 часов. Данный шаг последовал за объявлением Службы безопасности Украины о выявлении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатской области. В ответ на это Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов, напоминает RT.