Geo: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

«В городах Пакистана было слышно несколько взрывов — два в Равалпинди, по одному в Лахоре и Исламабаде. От ударов также пострадали три базы ВВС — авиабаза Нур Хан в Равалпинди, авиабаза Рафики в Шоркоте в Пенджабе и авиабаза Мюрид в Чаквале в Пенджабе. Согласно источникам в оборонном ведомстве, индийские беспилотники также нанесли удары по пакистанским постам в Сиалкоте и Наровале и отелю “Серена” рядом с дипломатическим анклавом в Исламабаде», — приводится информация GEO.