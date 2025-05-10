Песков оценил заявление Мерца о перемирии на Украине

В Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин уже объявлял о временном прекращении огня на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, с момента начала перемирия вооруженные формирования Украины более 5 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. В ведомстве уточнили, что военнослужащие ВСУ осуществили около 1,5 тысячи артиллерийских обстрелов, а также свыше 3,5 тысячи атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, напоминает RT.