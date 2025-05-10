Лидеры трех стран отправились в Киев

8 мая Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, напоминает RT. На следующий день канцлер Германии посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.