NTV: умерла одна из самых известных свидетелей холокоста Фридлендер

После окончания войны она эмигрировала в США и лишь в 2010 году вернулась в Берлин в возрасте 88 лет. За свою просветительскую деятельность она была дважды удостоена ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», а также основала благотворительный фонд, занимающийся поддержкой образовательных инициатив о холокосте.