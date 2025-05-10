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Geo: Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Инди

Пакистан закрывает небо до полудня по местному времени (14:00 мск) на фоне ударов со стороны Индии.

Источник: Billy Huynh/CC0

«Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех полётов до 12:00», — передаёт телеканал Geo со ссылкой на управление аэропортов страны.

Ранее в Geo заявили, что Индия выпустила ракеты по трём пакистанским авиабазам.