Министр финансов США ожидает дефолт в стране уже к августу

«Я настоятельно призываю Конгресс увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов», — говорится в письме, передает ТАСС. По словам Бессента, существует «обоснованная вероятность», что денежные средства правительства будут исчерпаны к августу, когда Конгресс будет находиться на каникулах. Он отметил, что без соответствующих мер страна рискует не выполнить свои финансовые обязательства по долгам, которые превышают 36,2 трлн долларов.