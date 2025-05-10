Fox: концерт Metallica в Вирджинии спровоцировал небольшое землетрясение

Концерт американской трэш-метал-группы Metallica на стадионе Lane Stadium в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox.
Согласно информации директора сейсмологической обсерватории, сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 километрах от стадиона, где собралось около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебания грунта.
Пик сейсмической активности совпал с исполнением знаменитой песни Enter Sandman.
Ранее МЧС Дагестана сообщили о зафиксированном землетрясении магнитудой 4,3, которое произошло в Кизилюртовском районе.