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Fox: концерт Metallica в Вирджинии спровоцировал небольшое землетрясение

Пик сейсмической активности совпал с исполнением песни Enter Sandman.

Источник: Аргументы и факты

Концерт американской трэш-метал-группы Metallica на стадионе Lane Stadium в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox.

Согласно информации директора сейсмологической обсерватории, сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 километрах от стадиона, где собралось около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебания грунта.

Пик сейсмической активности совпал с исполнением знаменитой песни Enter Sandman.

Ранее МЧС Дагестана сообщили о зафиксированном землетрясении магнитудой 4,3, которое произошло в Кизилюртовском районе.