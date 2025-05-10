Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии

Пакистан временно закрывает свое воздушное пространство до полудня по местному времени (14:00 мск) в связи с ударами со стороны Индии, сообщает телеканал Geo, ссылаясь на управление аэропортов страны.
Воздушное пространство будет полностью закрыто для перелетов с 3:15 (5:15 мск) до 12:00 (14:00 мск). Такая мера связана с угрозой безопасности на фоне индийских военных ударов.
Ранее телеканал сообщил, что по информации генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, главы управления по связям с общественностью армии Пакистана, Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот. Однако, по его словам, ущерба не было, так как пакистанская система противовоздушной обороны успешно перехватила все ракеты.
Ранее индийские власти приостановили работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая.