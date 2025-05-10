Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии

Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот.

Источник: Аргументы и факты

Пакистан временно закрывает свое воздушное пространство до полудня по местному времени (14:00 мск) в связи с ударами со стороны Индии, сообщает телеканал Geo, ссылаясь на управление аэропортов страны.

Воздушное пространство будет полностью закрыто для перелетов с 3:15 (5:15 мск) до 12:00 (14:00 мск). Такая мера связана с угрозой безопасности на фоне индийских военных ударов.

Ранее телеканал сообщил, что по информации генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, главы управления по связям с общественностью армии Пакистана, Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот. Однако, по его словам, ущерба не было, так как пакистанская система противовоздушной обороны успешно перехватила все ракеты.

Ранее индийские власти приостановили работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая.