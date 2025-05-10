Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии

Ранее телеканал сообщил, что по информации генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, главы управления по связям с общественностью армии Пакистана, Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот. Однако, по его словам, ущерба не было, так как пакистанская система противовоздушной обороны успешно перехватила все ракеты.