Пакистанская армия начала военную операцию против Индии

Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, передает «Национальная служба новостей». До этого, 7 мая, индийская армия провела операцию против террористических объектов в Пакистане. На следующий день между странами произошел крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, отмечает RT. Стороны регулярно обмениваются взаимными ударами.