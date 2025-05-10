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Пакистанская армия начала военную операцию против Индии

Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщил источник в пакистанских силовых структурах.

Конфликт между сторонами обострился в апреле.

Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщил источник в пакистанских силовых структурах.

«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию. В качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — цитирует собственный источник телеканал Geo.

Ранее Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам, передает «Национальная служба новостей». До этого, 7 мая, индийская армия провела операцию против террористических объектов в Пакистане. На следующий день между странами произошел крупнейший воздушный бой с участием 125 самолетов, отмечает RT. Стороны регулярно обмениваются взаимными ударами.