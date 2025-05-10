Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», — сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Издание Times of India отмечает, что в двух районах штата Джамму и Кашмир из-за напряженности с Пакистаном полностью отключили электричество. Кроме того, подобный блэкаут произошел в городе Джаландхар после обнаружения в небе беспилотника.