Более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В Таиланде более 30 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом, который на высокой скорости врезался в разделительное ограждение. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
По информации издания, автобус перевернулся на бок, и многие пассажиры оказались заблокированными внутри. Спасателям пришлось применять специальные инструменты для их освобождения.
Согласно свидетельствам пассажиров, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем и не смог справиться с управлением. В настоящее время проводится расследование инцидента.
Ранее в Турции по дороге из аэропорта Антальи в город Сиде перевернулся автобус с российскими туристами. ДТП произошло недалеко от города Манавгат.