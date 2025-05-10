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Более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

Автобус перевернулся на бок, и многие пассажиры оказались заблокированными внутри.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде более 30 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом, который на высокой скорости врезался в разделительное ограждение. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

По информации издания, автобус перевернулся на бок, и многие пассажиры оказались заблокированными внутри. Спасателям пришлось применять специальные инструменты для их освобождения.

Согласно свидетельствам пассажиров, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем и не смог справиться с управлением. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в Турции по дороге из аэропорта Антальи в город Сиде перевернулся автобус с российскими туристами. ДТП произошло недалеко от города Манавгат.