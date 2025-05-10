Трамп признался, что не может спать по ночам из-за мыслей об Украине

Ряд американских должностных лиц также высказали мнение, что Трамп сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной. По их словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от самих сторон, а Соединенные Штаты смогут переключить внимание на другие приоритетные задачи.