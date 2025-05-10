Ракетную опасность объявили в Курской области

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил информационный ресурс Оперативного штаба Курской области в Telegram-канале.
— Курская область: ракетная опасность, — говорится в сообщении.
Гражданам рекомендуется укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.
7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.